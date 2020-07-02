طنجة..لجنة من وزارة الصحة تحل بمستشفى محمد الخامس على خلفية تسجيل إصابات في صفوف الأطر الصحية

حلت أمس الاربعاء، بطنجة، لجنة تفتيشية إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر الصحية.

وكشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن زيارة اللجنة للمستشفى، جاءت بعد ضغط كبير من طرف الأطر العاملة بالمستشفى، بسبب تسجيل إصابات بـ”كوفيد-19″.

وكانت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على الأطر العاملة قد كشفت إلى حدود اللحظة عن إصابة 16 من الأطر الصحية، والتقنية العاملة في مستشفى محمد الخامس.