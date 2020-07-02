الفقيه بنصالح.. شهرين نافذة لـ“راقي” ومساعدته بعد توقيف 17 امرأة داخل منزله

قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مساء اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ، والغرامة في حق شخص يمتهن “الرقية الشرعية” بعد توقيف 17 امرأة داخل منزله.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أدانت المحكمة المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1000 درهم، ونفس العقوبة بالنسبة للمساعدته، بعدما توبعا بتهم النصب وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، وعدم استعمال الكمامة، والنصب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة أدانت 17 امرأة بالغرامة 300 درهم بعدما ضبطن داخل منزل الراقي حيث تمت متابعتهم في حالة سراح من أجل عدم استعمال الكمامة، وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة.