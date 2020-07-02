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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يرفض الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية ويعلن عن عملية نوعية باليمن والان مع التفاصيل
الخميس 2 يوليه 2020
أعرب المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية.
وأعلن اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن ضد الميليشيات.
وصرح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي، أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات.
وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما.
وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية.
وقبل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.
وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.
وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.
هذا ونشر التحالف مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 إبريل 2020.
وكانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت الثلاثاء، عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.
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