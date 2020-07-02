شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي -الذراع الإيراني في اليمن -طالت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية جنوب مركز المديرية بقذائف الهاون بشكل عشوائي. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات انتهت بإخمادها. وتواصل القوات المشتركة إخماد مصادر النيران الحوثية التي تستهدف الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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