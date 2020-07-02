شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جرحى في إطلاق نار بأوكلاند الأمريكية والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي).

Advertisements وذكرت شرطة أوكلاند عبر حسابها على تويتر أنها تقوم حاليا بمساعدة دورية كاليفورنيا للطرق السريعة فيما يتصل بإطلاق النار. وأضافت أن هناك أربعة جرحى حتى الآن، وأنه تم وقف حركة المرور في المنطقة التي شهدت إطلاق النار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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