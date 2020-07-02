الخميس 2 يوليه 2020

سمع انفجاران، بقاعدة الوطية الجوية في ليبيا جراء قصف جوي.



وتعرضت قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، لقصف من طيران مجهول، مساء الأربعاء، بحسب مصدر أمني.

وقال الضابط في مديرية أمن العجيلات سالم الساعدي، في تصريح نشره موقع “إرم نيوز“، إن ”سكانا في المناطق المحيطة بالقاعدة، سمعوا صوت طيران حربي تبعه دوي انفجارين كبيرين بقاعدة الوطية“.

وهذا القصف هو الأول الذي تتعرض له القاعدة منذ انسحاب الجيش الليبي منها، في أيار/ مايو الماضي.

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وكان مصدر تركي كشف لـ“رويترز“ الشهر الماضي، أن بلاده ”تبحث مع حكومة الوفاق الليبية، أمر استغلال قاعدتي الوطية ومصراتة“.

وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته: ”استخدام تركيا للوطية… على جدول الأعمال“.

في سياق آخر، تصدى الجيش الليبي لرتل عسكري تابع لقوات حكومة الوفاق، حاول عصر الأربعاء التحرك من شرق مصراته صوب مواقع الجيش، بحسب ضابط في الجيش.

وقال الضابط محمود أبوبكر لـ“إرم نيوز“، إن ”المدفعية الموجهة تعاملت مع الرتل واستطاعت إيقاف توغله ودمرت 10 عربات مسلحة وأوقعت نحو 7 قتلى من المسلحين