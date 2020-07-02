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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الخميس 2 يوليه 2020
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أية وفيات جديدة.
وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.
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