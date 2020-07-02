الامارات.. تدابير وقائية تقلّل من احتمال الإصابة بكورونا

الخميس 2 يوليه 2020

عقدت حكومة الإمارات أمس " الأربعاء" الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.



وخلال الإحاطة أشارت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إلى أن أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية عادت للحياة تدريجياً لافتة إلى أن الوضع الصحي لا يزال محفوفا بخطر كوفيد 19.

وأكدت أن متابعة الحالات والوضع الصحي المرتبط بالمصابين في الفترة القليلة الماضية، أظهر تفاوت الأعراض لدى المصابين واختلافها من شخص لآخر.

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وحذرت الحوسني من أن المرض قد يترك بعض الآثار والأعراض لدى بعض المتعافين مؤكدة أنه على الجميع الحرص على تجنب الإصابة وأهمية المحافظة على سلامتهم من خلال تطبيق الاجراءات الوقائية على أنفسهم ومن حولهم، لأن الإصابة بالمرض ليست بالشيء الذي يستهان به.

ونوهت الحوسني إلى أهمية التدابير الوقائية المطلوب اتباعها خلال الفترة القادمة، والتي يأتي في مقدمتها الحرص ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بما لا يقل مترين عند التواجد في الأماكن العامة أو مراكز التسوق، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية الأساسية مثل غسل اليدين جيداً بانتظام بالماء والصابون أو استخدم المعقمات لليدين واتباع الممارسات الصحية مثل تغطية الفم أو الانف عند السعال أو العطس، وتجنب لمس العين والأنف والفم.

ونصحت الحوسني باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الأنشطة الرياضية لرفع مناعة الجسم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات البسيطة لها تأثير قوي وفعال، ولا يجب أن نستهين بها ومن شأنها أن تقلل فرص الإصابة بشكل كبير لاسيما عند التواجد خارج المنزل.