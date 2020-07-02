محمد بن زايد: أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات التي تعيشها البشرية

الخميس 2 يوليه 2020

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة، تناول علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية بذل المزيد من الجهود على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون والتضامن الإنساني بين مختلف الدول لمواجهة كافة التحديات التي تعيشها البشرية.

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وقدم رئيس جمهورية كوستاريكا خلال الاتصال شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي قدمته الإمارات لبلاده على صعيد المستلزمات الطبية والصحية لتعزيز قدراتها على التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإعادتها لمواطنين من كوستاريكا من أبوظبي إلى بلادهم.. مشيداً بالدور الإماراتي الإنساني الفاعل على صعيد تقديم المساعدات للعديد من الدول حول العالم في مواجهة هذا الفيروس.

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال الابتكارات الطبية، ومساهمتها الفاعلة في هذا المجال على مستوى العالم. وتناول الاتصال أهمية منظومة الأمن الغذائي العالمي واستدامته، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة بين البلدين.