صحيفة: مسبار الأمل نجاح وشيك تقوم به الإمارات

الخميس 2 يوليه 2020

قالت صحيفة خليجية، إن إطلاق "مسبار الأمل" باتجاه كوكب المريخ،ليس محطة عادية في مسيرة البشرية وحياة الأمم.. أو مجرد فتح علمي عظيم، ولا تقدماً في امتلاك واحد من أعقد العلوم فقط.. بل هو صرخة من أمة لا يمكن إلا أن تكون حية وقادرة على استعادة مكانتها الحضارية.



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وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أكد عظيم الفخر والاعتزاز بجهود أبناء الإمارات الذين صمموا أن يكون الإطلاق وفق الخطة المرسومة مشيرة الى ان إصرار القيادة الرشيدة على تمكين الإنسان الإماراتي وتسليحه بكل مقومات مواكبة العصر وجعله الرهان الذي تعقد عليه العزيمة ليكون قادراً على القيام بكل ما يرسخ مكانة الدولة هو الأساس في كل ما يحفل به.

وخلصت الى ان مسبار الأمل نجاح وشيك تقوم به الإمارات بعد أن قبلت بشجاعة تاريخية أن تكون من ضمن 9 دول تخوض غمار التحدي باسم العروبة والإسلام والإنسانية ويحمل خلاصة البناء في الإنسان ولنقدم للأمة جمعاء الدليل على أنها تستحق كل المجد والرفعة وأن النجاح حليفها عندما تعقد العزيمة وتعمل اضافة الى انه رسالة لعشرات الملايين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية بأنهم أهل لخوض التحديات ويمتلكون كل القدرات ليكونوا النموذج والمثال المشرف