شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قرابة 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 19148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و434 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 604641، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17834 حالة.

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