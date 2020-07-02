شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. انتحار مسلح «أم الهيمان» بـ "رصاصة في رأسه" والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مسلح مطلوب أمنياً النار على نفسه ليضع نهاية مأساوية لحياته، بحسب تقارير إعلامية كويتية.

وذكرت المصادر ان المطلوب عسكري سابق مطلوب أمنيا بعد قيامه بإطلاق النار على منزل مجاور إثر حدوث خلاف معه ، وقد انهى مفاوضات استمرت لأكثر من 6 ساعات بإطلاق النار على رأسه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، إن قوات الأمن تتعامل في بأم الهيمان بمنطقة (علي صباح السالم) مع مسلح وهو أحد المطلوبين أمنيا.

وحاصرت قوات الأمن الكويتية منزل المسلح حيث كان يختبئ به قبل أن تتم السيطرة على الموقع، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ووفقاً لبيان الداخلية الكويتية فإن المطلوب أمنيا كان يحمل سلاحا ناريا وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزل مجاور في حين تباشر قوات الأمن مهامها لحين إلقاء القبض عليه، وذلك قبل سقوطه غارقاً في دمائه.