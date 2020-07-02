عملية عسكرية شمالي بغداد لمطاردة فلول "داعش"

أطلق العراق، الخميس، عملية عسكرية شمالي العاصمة بغداد لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش) أنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد".

وأوضحت أن "العملية اشتركت فيها قطع قيادة عمليات بغداد وقطع لواء القوات الخاصة/ رئاسة أركان الجيش، ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون، ولواء من الرد السريع، ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية، وبإسناد من الطيران".

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وأضافت أن "هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، يطلق العراق عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.