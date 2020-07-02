أخيرا.. ترامب سيرتدي الكمامة

لطالما أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علاقته غير الودية مع وسيلة الوقاية من فيروس كورونا ألا وهي الكمامة.

بيْد أن الرئيس الأمريكي الذي لم يخف رفضه الظهور مرتديا الكمامة في أماكن تعج بالازدحام في ذروة تفشي الوباء ببلاده، قد غيّر من رأيه تجاه هذه الوسيلة التي لن يعتبرها "مشكلة" بعد الآن.

وفي تصريح لموقع "فوكس بيزنس"، قال ترامب الذي لم يشاهد منذ تفشي فيروس كورونا مرتديا الكمامة، إنه "لن يكون وضعها مشكلة" بالنسبة له، بل إنه سيرتديها "إذا كان على مقربة من الناس".

وأشار إلى أنه في معظم الأحيان، لا يكون في هذا الوضع، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يقابلهم خضعوا لفحص مسبقا.

وفيما أيد الرئيس وضع الكمامات التي أعرب عن اعتقاده بأنها "شيء جيد"،بدا مشككا في فكرة جعل وضعها إلزاميا على المستوى الوطني.

Advertisements

وبرر الجزئية الأخيرة بوجود أماكن كثيرة يبقى فيها الناس على مسافة بعيدة بين بعضهم البعض.

في سياق متصل، لفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تتعامل مع فيروس كورونا بشكل جيد، معتقدا أنه سيختفي "في وقت ما بطريقة ما".

ومع رفض ترامب ارتداء الكمامة، تزايدت الأصوات المنادية بضرورة استخدامها، في وقت تقر فيه حكومته نفسها بأن الوقت بدأ ينفد لإيجاد حلول تنهي أزمة الفيروس.

ولم يقف الأمر عند رفض ترامب للكمامة طيلة تلك الفترة، ، بل سخر من منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يلتزم بوضع الكمامة.

وفي وقت سابق، دافع وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، عن قرار ترامب بعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة، لافتاً إلى أنه في "وضع فريد كزعيم للعالم الحر".