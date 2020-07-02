بايدن يجهز "جيش محامين" لمواجهة الغش الانتخابي المحتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، ما يشبه "جيش من المحامين" والمتطوعين الآخرين استعداداً لمواجهة "الغش" المحتمل قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بايدن في مؤتمر عبر الفيديو مع مانحين لحملته، الأربعاء: "جمعنا 600 محام ومجموعة من الأشخاص في أنحاء البلاد سيذهبون إلى كل ولاية لمحاولة استكشاف إمكانية حدوث غش".

وأضاف: "لدينا أكثر من عشرة آلاف شخص وقعوا من أجل التطوع. نحن بصدد دخول الولايات المعنية لتدريبهم على الوجود في مركز اقتراع"، وذلك في وقت يتطلب فيه وباء فيروس كورونا احتياطيات إضافية.



ويحذر بايدن من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وينتقد أيضا منافسه الرئيس دونالد ترامب ويتهمه بتقويض الثقة في الانتخابات.

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وقال جاستن كلارك المستشار السياسي البارز والمحامي الكبير لحملة ترامب إن بايدن يكذب ويثير المخاوف في وقت يحاول فيه الديمقراطيون تغيير طريقة إجراء الانتخابات بشكل أساسي، في إشارة على ما يبدو إلى دعمهم للتصويت عن طريق البريد.

ويقول الجمهوريون إن التصويت عن طريق البريد وتغييرات أخرى يقترحها الديمقراطيون وسط جائحة كورونا يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلاعب.

وأضاف كلارك في بيان "إنهم يبثون الفوضى والارتباك في عملية التصويت لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يفوزوا بها". وأضاف أن الرئيس ملتزم "بانتخابات نزيهة وحرة".

والثلاثاء، أعلن جو بايدن أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يشكل تباينا صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد بالفعل تجمعات كبيرة في إطار حملة إعادة انتخابه.