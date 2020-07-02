استقرار عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.



Advertisements

وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تُسجل أية وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.