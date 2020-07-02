شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي منذ بدء الجائحة.. أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 سُجّلت نحو 52,898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي.

Advertisements وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2,7 مليون. وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,028.

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