"الخليج" تتحدث عن العودة إلى الحياة ولو بشكل شبه طبيعي في ظل انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، وتحت عنوان " الأسوأ لم يأت بعد" قالت ان منظمة الصحة العالمية " تبشرنا "بأن «الأسوأ لم يأت بعد»، وأن فيروس كورونا «سيصيب عدداً أكبر من الناس إذا لم يتم اتباع سياسات مناسبة للوقاية من الوباء» معتبرة ان هذا يعني أنه علينا أن نتعايش مع هذا الوباء إلى أمد غير معروف، طالما لم يتم اكتشاف اللقاح الشافي الذي يقضي عليه، على الرغم من الجهود المبذولة من مئات المختبرات التي تواصل العمل، وتجري التجارب لإنتاج اللقاح الذي تنتظره ملايين البشر.

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واضافت صحيفة "الخليج " الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، ان هذه الإنذارات من القادم الأسوأ تفترض المزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم، من حيث سبل المواجهة وتبادل المعلومات العلمية المتعلقة بالوباء، والعمل معاً في المختبرات والبحوث للوصول إلى اللقاح الشافي.

وخلصت الى ان العودة إلى الحياة ولو بشكل شبه طبيعي في ظل انتشار كورونا، تفترض المزيد من الحذر بالنسبة للبشر، وعدم التخلي عن الكمامة والتعقيم، وعدم الاختلاط الجماعي، والحفاظ على المسافة المطلوبة مع الآخرين.