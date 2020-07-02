صحيفة: الإمارات بدأت ودبي على وجه التحديد باسترداد تألقها السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات بدات ودبي على وجه التحديد، باسترداد تألقها السياحي، من خلال رفع القيود على السفر، والاستعداد لاستقبال السُيّاح، ضمن سياج من الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضمن صحة السائحين والمسافرين وسلامتهم حيث تستعد الوجهات السياحية والفنادق بعروض ترويجية استثنائية، لاستقبال السائحين الأجانب ابتداء من 7 يوليو من مختلف الدول، التي فتحت مطاراتها للمسافرين اذ يعد قطاع السياحة من أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي، حيث تسعى الدولة لاستعادة مكانتها على قائمة السياحة العالمية.



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وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" "كما أن الإمارات هي أفضل وجهات السياحة العائلية في المنطقة، نظراً لما تملكه من عوامل الجذب السياحي المتنوعة، وبما تزخر به من معالم سياحية وتراثية، وأيقونات معمارية فريدة. ويُجمع الخبراء العالميون على أن الإمارات قادرة على حجز مكانها بسرعة في صدارة الوجهات السياحية، بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل حول العالم، إضافة إلى الثقة العالية والقدرات الهائلة، التي وظفتها الدولة في تعاملها مع جائحة «كوفيد 19» .

واكدت الصحيفة ان الجاهزية العالية لقطاع الطيران تعد أحد أبرز العوامل، التي يعول عليها في تسريع عودة النشاط السياحي، واستعداداً لذلك وضعت الدولة مجموعة من الضوابط والقواعد، التي يجب اتباعها في المرافق والوجهات السياحية، بما يضمن المحافظة على أعلى درجات السلامة والصحة العامة، ويتوقع الخبراء أن يسهم قطاع السفر والسياحة بشكل كبير في دفع حركة النمو الاقتصادي.

وخلصت الى ان الإمارات بما تحظى به من ثقة عالمية بقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف، وبفضل مقوماتها السياحية المتكاملة، الجاذبة والفريدة، قادرة على العودة سريعاً لتصدر المشهد السياحي العالمي.