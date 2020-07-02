محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد: شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إجراءات احترازية مشددة خلال دخول الطلاب الامتحانات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد– 19". وجرى قياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع كمامات، ومطهرات عليهم، وتعقيمهم. كما شهد محيط المدارس المخصصة للامتحانات تشديدات أمنية لمنع أولياء الأمور من التكدس حول اللجان، وتنظيم عملية دخول الطلاب. ويؤدي اليوم 794 طالبًا وطالبة بمحافظة جنوب سيناء، الامتحانات في مادة الإحياء بقسم علمي علوم، واستاتيكا قسم علمي رياضيات، وفلسفة ومنطق للقسم الأدبي، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، داخل 7 لجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إجراءات احترازية خلال استقبال طلاب الثانوية العامة بلجان جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.