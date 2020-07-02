اليوم.. البنوك والبورصة إجازة رسمية بمناسبة ذكرى "30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تشهد كل البنوك العاملة في مصر والبورصة اليوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى "ثورة 30 يونيو"، وذلك بعد تأجيل العطلة من يومها الأصلي أمس الأول الثلاثاء إلى اليوم.

وجاء تعديل البنك المركزي والبورصة ليوم إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، بعد إعلان الحكومة تطبيق نظام جديد للإجازات الرسمية التي تقع في وسط الأسبوع.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، يوم الأحد الماضي بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من غدٍ الموافق 30 يونيو 2020.

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وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وشهدت 5 بنوك عامة تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو من كل عام إجازة أمس الأربعاء بمناسبة انتهاء العام المالي لها، وهي بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري، والزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات.