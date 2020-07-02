"تويتر" يحذف صورة من تغريدة لترامب

قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحذف صورة من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبرر الموقع، تصرفه هذا، بالتعدي على حقوق المؤلف.

وبدلا من الصورة التي تم نشرها في التغريدة في 30 يونيو، سترى الآن إشعارا، بأنه

تم حذف الصورة تلبية لشكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر.

وأفاد موقع "أكسيوس"، بأن الصورة المحذوفة تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" الذي أرفقها بمقالة كبيرة حول ترامب.

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واشتكت الصحيفة من التغريدة، لأن ترامب نشر الصورة دون إذن.

وهذه هي الحالة الثانية، خلال أسبوعين، عندما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة المواد من حسابات ترامب.

قبل ذلك، تم حذف تغريدة وبوست لترامب من "فيسبوك"، كانت تتضمن صورا لطفلين صغيرين. بعد أن اشتكى والداهما من التعدي على حقوق المؤلف.