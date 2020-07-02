كولومبيا : ضبط شحنة مخدرات بربع مليار دولار في طريقها إلى بنما

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت حكومة كولومبيا، الأربعاء، أنها ضبطت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قيمتها 286 مليون دولار.

وأضافت في بيان أن المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء وكان يجري نقلها من مدينة قرطاجنة الكولومبية الساحلية إلى بنما.

وأوضحت أنها “تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابة جلف المسلحة المنظمة” وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أميركا الوسطى وأوروبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الشهر الماضي، إن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5 بالمئة العام الماضي إلى 1137 طنا، رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكون الأساسي للكوكايين.

Advertisements

ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود، لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم.

وتقول مصادر أمنية إن المتمردين اليساريين والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة اليمينية السابقة، ضالعون في إنتاج الكوكايين ونقله إلى مستهلكين في أميركا الشمالية وأوروبا بشكل أساسي.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها كل من كولومبيا والولايات المتحدة منذ عقود لوقف تجارة المخدرات، إلا أن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ما زالت أكبر منتج للكوكايين في العالم، في حين أنّ الولايات المتحدة هي المستهلك الأكبر له.

ولا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، حيث تشير إحصائيات من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية إلى أنها تنتج نحو 910 أطنان سنويا، رغم جهود الحكومة في مكافحة المخدرات