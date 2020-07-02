كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع 50 إثر انهيار أرضي بمنجم اليشم في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ميانمار، أن 50 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد انهيار أرضي في منجم اليشم في شمال البلاد حاصر العمال تحت أكوام من النفايات.

وقالت إدارة الإطفاء في منشور على فيسبوك، إن عمال المناجم كانوا يجمعون الأحجار في منطقة هيباكانت الغنية باليشم في ولاية كاشين عندما دفنتهم موجة من الطين بسبب الأمطار الغزيرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "الإطفاء" في البوست: "الآن في المجمل 50 جثة. ما زلنا نعمل على عملية الإنقاذ."

إن الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم مدينة Hpakant سيئة التنظيم.

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أفادت وسائل الإعلام عن مقتل العشرات في Hpakant في السنوات الأخيرة، وكثير منهم "جامعو اليشم" المستقلين الذين يتفحصون المخلفات - بقايا التعدين - بحثًا عن الأحجار التي فاتها مشغلون أكبر.

وقال تار لين ماونج، المسؤول بوزارة الإعلام في Hpakant لوكالة "رويترز"، هاتفيًا، إن الانهيار الأرضي وقع اليوم الخميس في الصباح الباكر.

بلغت المبيعات الرسمية من اليشم في ميانمار 671 مليون يورو (750.04 مليون دولار) في 2016-2017، وفقًا للبيانات التي نشرتها الحكومة كجزء من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

لكن الخبراء يعتقدون أن القيمة الحقيقية لهذه الصناعة، التي تصدر بشكل رئيسي للصين، أكبر بكثير.