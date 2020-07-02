كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر أستراليا تكثف دوريات الشرطة في نقاط مكافحة الفيروسات المغلقة بملبورن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت الشرطة الأسترالية نقاط تفتيش في الضواحي في النقاط الساخنة لفيروس كورونا المستجد في ملبورن، اليوم الخميس، وتفكر في استخدام طائرات بدون طيار لفرض أوامر البقاء في المنزل حيث تكافح السلطات لاحتواء تفشي جديد في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ووعد مفوض شرطة فيكتوريا، شين باتون، بحضور مكثف في "الأماكن العامة بكميات كبيرة" وقال، إن الشرطة قد تستخدم طائرات بدون طيار لتعقب الأشخاص الذين يسافرون لأسباب أخرى غير العمل والمدرسة والرعاية الصحية وتسوق البقالة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لن يعرف الناس أين سنكون، ولن يعرفوا المدة التي سنبقى فيها، ولكن سيتم اعتراضهم".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في مؤتمر صحفي متلفز، في إشارة إلى حكومة ولاية فيكتوريا: "إنني قلق بشكل واضح بشأن تفشي المرض، ويسعدني أن رئيس الوزراء اتخذ الإجراء الذي اتخذه عن طريق وضع تأمين للتفشي في تلك الضواحي".

وأضاف: "لقد رأينا بعض التسوية في الحالات الجديدة على الرغم من أنها لا تزال في مستويات مرتفعة وهذا أمر مثير للقلق وهذا يعني أنه مع وجود الإغلاق الآن، نأمل أن نرى هذه الأرقام تتراجع مرة أخرى."

أقام أكثر من 1000 شرطي مراكز حول 36 ضاحية، والتي عادت إلى الإغلاق بعد ارتفاع معدلات الإصابة الجديدة.

في حين أن بقية أستراليا فتحت حدود الولاية وخففت قيود المسافات الاجتماعية، فقد وعدت ولاية فيكتوريا في ملبورن بفرض غرامات على أولئك في المناطق المتضررة التي خرقت القيود المفروضة على الحركة غير الضرورية.

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أبلغت فيكتوريا عن 77 حالة جديدة ، بارتفاع طفيف عن اليوم السابق وتماشيا مع أسابيع من الزيادات اليومية المكونة من رقمين.

كما بدأت حكومة الولاية في إجراء تحقيق في تطبيق الحجر الصحي على الفنادق للأشخاص العائدين من الخارج وسط مخاوف من ظهور بعض الإصابات الجديدة من الأشخاص الذين تجنبوا العزلة الإلزامية لمدة أسبوعين.

كان أداء أستراليا أفضل من العديد من البلدان في هذا الوباء، حيث سجلت نحو 8000 حالة وفاة و 104 حالة وفاة. ومع ذلك، أثارت القفزة الأخيرة في فيكتوريا المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا، مرددة المخاوف التي تم الإعراب عنها في بلدان أخرى.

وقالت معظم الولايات، إنها ستعيد فتح حدودها الداخلية باستثناء فيكتوريا. أبقت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، وهي الولاية الأكثر سكانًا، حدودها مفتوحة باستثناء الأشخاص الذين يصلون من الضواحي الفيكتورية المستهدفة.

وقال مدير في مقهى فات ميلك في ترافانكور ملبورن، إحدى الضواحي المتضررة، إن العودة المفاجئة للإغلاق تركته بمطبخ مليء بالطعام.

وقال المدير، الذي أعطى اسمه الأول فقط، هاتش: "ماذا تفعلوا بهذا المخزون؟ عليكم إغلاق المطبخ لأنه جاهز".