كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، أكثر من 19,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات في البلاد 604641 حالة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى 17834 بعد تسجيل 434 وفاة جديدة، في حين تماثل 11881 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليرتفع مجموع المتعافين إلى 359859.

Advertisements

وتواصل السلطات، على الرغم من تسجيل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة خلال الأيام الأخيرة، تخفيف قواعد العزل العام، حيث أعلنت الاثنين عن مرحلة جديدة من تخفيف القيود، لتسمح باستئناف المزيد من الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار فرض العزل على بعض المناطق عالية الكثافة السكانية.

وكانت الهند، تعتبر رابع أكثر دول العالم إصابة بوباء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والبرازيل وروسيا.