كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Google تستضيف حدثًا افتراضيًا للمنزل الذكي في 8 تموز (يوليو)

ستحمل Google قريبًا بعض الأخبار الذكية المتعلقة بالمنزل، لكل من المطورين والمستخدمين.

تستضيف الشركة قمة Virtual Home الافتراضية “Hey Google” في 8 يوليو، وفقًا لمقال نشر على مدونة Google Developer.

خلال الكلمة الافتتاحية للحدث في 8 يوليو، ستتحدث ميشيل تورنر مديرة إدارة المنتجات المنزلية الذكية من Google عن مبادرات منتجات المنزل الذكي بالإضافة إلى تقديم أدوات جديدة من شأنها أن تسهل على مطوري البرامج العمل مع مساعد جوجل. يتضمن جدول الأعمال أيضًا لوحة شركاء، حيث انضمت Vizio وIkea وLG وTuya.

مثل معظم الأحداث الرئيسية الأخيرة، تم إقرار أن تكون القمة افتراضية بسبب جائحة كورونا حيث تقول جوجل أن الوباء جعل من الصعب على موظفي الشركة مقابلة مطوري المنازل الذكية (تم إلغاء مؤتمر Google I / O السنوي، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى، هذا العام) ، لذلك قررت إطلاق حدث افتراضي مخصص.

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حضور القمة الافتراضية للمنزل الذكي “Hey Google” مجاني ويمكنك مشاهدة جدول الأعمال الكامل والتسجيل على الموقع الرسمي للحدث.

وأعلنت جوجل يوم الثلاثاء أنها تخطط للتحدث عن ميزات وأدوات المنزل الذكي. كما سيستمر حدث مطور المنازل الذكية من جوجل مدة 45 دقيقة. بعد ذلك، ستستضيف الشركة لوحة شركاء، تضم جوجل وشركات أخرى في مجال الأعمال المنزلية الذكية. ستستضيف الحدث ميشيل تورنر، مديرة إدارة المنتجات في Smart Home Ecosystem في جوجل.

لم تشارك شركة جوجل ومقرها ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الكثير من التفاصيل، وقالت إن تورنر ستشارك “أحدث مبادرات منتجات المنزل الذكي” و “تقدم أدوات جديدة تسهل تطويرها باستخدام مساعد جوجل”. على الرغم من أن الحدث يستهدف مجتمع المطورين، فقد استخدمت الشركة في الماضي الأحداث التي تركز على المطورين للإعلان عن منتجات الأجهزة الجديدة وميزات البرامج.