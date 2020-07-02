شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. عملية واسعة لملاحقة عناصر داعش في شمالي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الخميس بانطلاق عملية أمنية وعسكرية واسعة لملاحقة عناصر داعش في مناطق شمالي بغداد.

وجاء في بيان للخلية أن "قيادة عمليات بغداد باشرت فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية أمنية وعسكرية واسعة شمالي بغداد اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات رئاسة اركان الجيش ولواء المشاة الآلي والرد السريع والمهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش لملاحقة بقايا داعش".

وذكر البيان أن العملية "تأتي وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش وتفتيش المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها".