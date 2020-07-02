البنك المركزي: نتوقع صرف رواتب الموظفين بهذا الموعد

أعلن البنك المركزي، الخميس، عن تفاصيل مساهمته في مواجهة الازمة المالية، فيما توقع صرف رواتب الموظفين بداية الاسبوع المقبل.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك احسان شمران للوكالة الرسمية ان "البنك المركزي له دوراً كبيراً في مواجهة الازمة المالية الراهنة، مؤكداً اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

واضاف ان "هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول"، لافتا الى ان "البنك سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".

وتابع ان "وزارة المالية اجرت مباحثات مع البنك المركزي وبعض المصارف لاعادة خصم هذه السندات"، مبينا ان "البنك اجتمع مع المالية والمصارف وقام بخصم هذه المبالغ واودعها في حسابات الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد".

Advertisements

ولفت الى "ايداع مبلغ 4 تريليون و300 مليار دينار في حسابات المصارف منذ الاربعاء الماضي"، لافتا الى ان "المالية بامكانها ان تستلم الاموال من المصارف".

ورجح "صرف رواتب الموظفين في بداية الاسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "البنك المركزي يقف الى جانب الحكومة لاسناد المالية العامة من أي ازمة قد تواجهها".

وتوقع شمران، "انفراج الازمة المالية بتعافي اسعار النفط العالمي"، مبينا ان "الدولة تعمل باتجاه تحسين الموارد المالية العامة من خلال تفعيل الضرائب والجمارك بالاضافة الى موارد النفط".