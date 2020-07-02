انتشال جثة شاب من نهر دجلة في النهروان

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، من انتشال جثة شاب من نهر دجلة في منطقة النهروان. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة تمكنت من انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة يدعى (ع . م) ضمن منطقة النهروان اسفل جسر الفرنسي يبلغ من العمر ١٧ سنة". واضافت ان "سبب الغرق لو لسباحته في النهر".

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