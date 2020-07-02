شكرا لقرائتكم سباق محموم على شراء عقار لكورونا.. ونصيب الأسد لأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار شراء الولايات المتحدة الأميركية كميات ضخمة من عقار "ريمديسيفير" الفعّال في علاج بعض أعراض كورونا قلقاً في بعض الأوساط، فيما تسعى دول عدة إلى الحصول على جرعات منه لمكافحة الجائحة التي تجتاح العالم منذ ديسمبر الماضي.

وقالت هيئة الرقابة على الأدوية، الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، إن سيول بدأت في توزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرض كوفيد-19، الذي تلقته منحةً من شركة "غيلياد ساينسز"، وتعتزم بدء محادثات لشراء إمدادات إضافية في أغسطس.

وكوريا الجنوبية هي الدولة الأولى في العالم التي تحدد موعداً للمحادثات مع "غيلياد"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها حددت سعراً للدواء يبلغ 390 دولاراً للعبوة الواحدة في الدول المتقدمة، ووافقت على تخصيص كل إنتاجها تقريباً من الدواء للولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

عقار ريمديسيفير

وكانت الحكومة الأميركية قد ضمنت شراء الجزء الأكبر من الإنتاج المستهدف من العقار حتى شهر سبتمبر المقبل. ونسبت الوكالة الألمانية لوزارة الصحة الأميركية تأكيدها أنه تم الاتفاق على شراء جرعات من المادة الفعالة لتصنيع أكثر من 500 ألف عقار، وهو ما يعادل 100% من الكمية المزمع إنتاجها في يوليو الحالي و90% من الكمية في كل من أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ويعد عقار "ريمديسيفير" واحداً من أكثر الأدوية الواعدة في علاج الأعراض الحادة لمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على "ريمديسيفير"، وهو من بين عدد قليل من الأدوية القادرة على تغيير مسار مرض كوفيد-19.

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وحصل الدواء على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ في عدة دول، كما حظي بموافقة كاملة في اليابان، بعد أن أظهرت تجارب سريرية أنه يقلص فترة بقاء المريض بالمستشفى.

تعبيرية

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية إن المرضى المصابين بحالات شديدة من كوفيد-19 هم فقط الذين يمكنهم الحصول على الدواء، ولدى كوريا الجنوبية في الوقت الراهن 33 مريضاً فقط في هذه الحالة. ولم توضح المراكز عدد الجرعات التي حصلت عليها من الشركة الأميركية.

واستناداً إلى أنماط العلاج المتبعة حالياً، يحتاج المريض الواحد لجرعات تصل قيمتها إلى 2340 دولاراً.

من جهتها، استبعدت الحكومة الألمانية حدوث نقص في إمدادات عقار "ريمديسيفير" المستخدم في علاج كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنه تم في وقت مبكر تأمين الدواء لعلاج مرضى كورونا، مشيراً إلى وجود احتياطيات كافية منه في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث أن الإصدار المتوقع للتصريح بتداول الدواء في السوق الأوروبية سيرتبط معه التزام المنتج بتوريد الدواء بـ"كمية مناسبة"، وقال إنه يتوقع أن تفي الشركة المنتجة بهذا الالتزام.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أوصت الأسبوع الماضي بإصدار ترخيص مشروط لتداول الدواء في السوق الأوروبية.

ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية قراراً بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي. وكان قد تم تطوير عقار "ريمديسيفير" بالأساس لعلاج مرض إيبولا، لكنه أظهر تأثيراً ضئيلاً ولم يتم التصريح به كدواء دون شروط في أي من دول العالم حتى الآن.