شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى استغلال موارد المحافظات لزيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال الموارد الذاتية فى كل محافظة والأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وفى نفس الوقت لزيادة الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتوفير اعتمادات مالية للانتهاء من المشروعات العالقة فى بعض المحافظات ومنها على سبيل المثال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية المتوقفة نتيجة عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك محافظات غنية بالموارد الذاتية، مما يعنى انه فى حال حسن استغلال هذه الموارد سيتم توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ومن ثم خطوة نحو مزيد من الاستثمارات المحلية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لنهو بعض المشروعات العالقة وهذا يعنى تحسين مستوى الخدمات فى كل محافظة، كما أن هذا الاتجاه يأتى فى إطار تطبيق اللامركزية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر كافة الموارد فى كل محافظة، والأصول غير المستغلة، والاستثمارات، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة حول تعظيم الاستثمارات وزيادتها من خلال استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة للطاقة البشرية التى تعد من أهم عوامل الانتاج، وفى نفس الوقت يساهم هذا الأمر فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.