محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، لتسجل على القاهرة 38 درجة مئوية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشبورة صباحا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.
وأضافت أن السواحل الشمالية تشهد رياحا معتدلة وشبورة صباحا، فيما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، مع رياح معتدلة.
وفي الليل توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، يكون معتدلا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.
وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على المدن التالية كالآتي:
القاهرة 38 24
الإسكندرية 32 24
مطروح 28 20
سوهاج 40 25
قنا 40 26
أسوان 41 27
كانت هذه تفاصيل خبر شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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