كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد نقلهم لبلادهم جثامين.. العمال الأجانب في قطر بين الوفاة والإصابة بكورونا والترحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فضيحة جديدة للحكومة القطرية عن نقل جثامين للعمال النيباليين بشكل غير لائق، بعد أن توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت مقاطع الفيديو أن الجثامين نقلت بطريقة مخالفة للطرق والمعايير الطبية المتبعة لنقل جثامين كورونا.

خسائر بشرية تحت العمل القسري

تدل الإحصاءات على فداحة الخسائر البشرية بين العمال بسبب ظروف العمل القاسية، ففي عام 2018، توفي 149 عامل من بنجلاديش، بينما بين 2012 و2018، توفي 1688 عامل هندي، ومن نيبال توفي ما لا يقل عن 1025 عامل بين عامي 2012 و2017.

مخالفة تعليمات كورونا

كشفت صحيفة الجارديان أن في أغلب حالات الوفاة، لا تجري السلطات القطرية فحوصات ما بعد الوفاة، مما يجعل من المستحيل تحديد السبب الدقيق للوفاة، كما أن معسكرات العمال في قطر مكتظة ومزدحمة وتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي، وسجلت قطر حتى الأربعاء قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 10 وفيات.

ترحيل العمال

تحدثت منظمة العفو "أمنستي" مع 20 عاملا من النيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين من مختلف الدول، سيخضعون للفحص للكشف عن ـ"كوفيد-19"، لفاجأوا نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، في زنزانات مكتظة بدون أسرّة أو أغطية، ولم يقدم لهم ما يكفي من الطعام أو الماء.

وأضاف التقرير أن على الرغم من إعلان قطر عن تطبيق إصلاحات عديدة في نظام العمل، إلا أنها لا تزال تتعرض لانتقادات مستمرة من الدول والمنظمات غير الحكومية بسبب انتهاكات حقوق العمال الواسعة.

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اعتراف قطري

واعترف مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير، الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير، حيث أن لشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص وهو أمر غير قانوني.

تأخير الرواتب

وبينت المنظمة الدولية في أحد تقاريرها، أن صاحب عمل قطري لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة 5 أشهر، وعماله لمدة شهرين، أكثر من 6 آلاف عامل، ولديه أكثر من 25 مشروعا حاليا في قطر، من بينها ملعبا في الدوحة سيستضيف مباريات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الشوارع المحيطة بالملعب، ومشروع بناء طريق يربط مناطق وسط الدوحة بعدة ملاعب ستستضيف المونديال.

وأخرت قطر أجور 5 أشهر مستحقة في 13 فبراير، بينما يتوقع من لم يتلقوها بعد، أن يحصلوا عليها في 16 فبراير.