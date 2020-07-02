شكرا لقرائتكم خبر عن " الخارجية الأسترالية " قلقون من خطط إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزيرة باين أن الحكومة الأسترالية تتابع بقلق الخطط الإسرائيلية المحتملة أحادية الجانب لضم أراض في الضفة الغربية. وأردفت وزيرة الخارجية الأسترالية في البيان "التركيز يجب أن يكون على العودة إلى مفاوضات مباشرة وحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل ترتيب سلام دائم ومرن في أقرب وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر " الخارجية الأسترالية " قلقون من خطط إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.