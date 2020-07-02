فنزويلا تجري انتخابات برلمانية ديسمبر المقبل وسط رفض المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



وقالت إنديرا ألفونزو، رئيسة المجلس، في بيان تلفزيوني إن المجلس "وافق بالإجماع على الدعوة للانتخابات وعلى الموعد الانتخابي".

وكان المجلس قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيعزز عدد المقاعد المتاحة في الجمعية الوطنية من 167 مقعدا إلى 277، في برلمان 2021 – 2026.

وانتقد زعيم المعارضة خوان جوايدو التصويت المقبل واعتبره "مسرحية هزلية".

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وقال جوايدو في تغريدة عبر تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "نحن الفنزويليون لا نعترف بمسرحية هزلية، كما فعلنا في مايو 2018. إن حق التصويت هو معركتنا. لقد اخترنا أن نعيش بكرامة وديمقراطية وليس بأسلوب الفرض".

وفاز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في انتخابات مايو/أيار 2018 التي قاطعها معظم أطياف المعارضة.

ويحاول جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة.