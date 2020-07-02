القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستجرى في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت إنديرا ألفونزو، رئيسة المجلس، في بيان تلفزيوني إن المجلس "وافق بالإجماع على الدعوة للانتخابات وعلى الموعد الانتخابي".
وكان المجلس قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيعزز عدد المقاعد المتاحة في الجمعية الوطنية من 167 مقعدا إلى 277، في برلمان 2021 – 2026.
وانتقد زعيم المعارضة خوان جوايدو التصويت المقبل واعتبره "مسرحية هزلية".
وقال جوايدو في تغريدة عبر تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "نحن الفنزويليون لا نعترف بمسرحية هزلية، كما فعلنا في مايو 2018. إن حق التصويت هو معركتنا. لقد اخترنا أن نعيش بكرامة وديمقراطية وليس بأسلوب الفرض".
وفاز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في انتخابات مايو/أيار 2018 التي قاطعها معظم أطياف المعارضة.
ويحاول جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تجري انتخابات برلمانية ديسمبر المقبل وسط رفض المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.