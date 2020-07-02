تسجيل أول جريمة قتل صحفي بهندوراس خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السلطات في هندوراس، أول جريمة قتل لصحفي ومصور، منذ بداية العام الجاري (2020).



وقتل صحفي تلفزيوني ومصور، عندما أطلقت أعيرة نارية يوم الثلاثاء في شمالي هندوراس، حسبما ذكرت قناة 45 تي في.

وتعرض الصحفي جيرمان جيراردو فاليسيو في عيد ميلاده الحادي والأربعين أثناء قيادته سيارته، مع زميله في العمل بمدينة لا سييبا /نحو 400 كم شمالي تيجوسيجالبا على ساحل الكاريبي.

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ويعمل كل من الصحفي والمصور لدى محطة "45 تي في" في هندوراس.

وتقع هندوراس في أمريكا الوسطى، فيما تشهد جرائم عنف وقتل في الأعوام الماضية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت حكومة هندوراس، حالة الطوارئ في سجون البلاد، واستبدلت سلطات السجون بمفوضية من الجيش تتولى إدارة السجون لمدة 6 أشهر في ظل ارتفاع حدة العنف بها.