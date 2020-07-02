القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السلطات في هندوراس، أول جريمة قتل لصحفي ومصور، منذ بداية العام الجاري (2020).
وقتل صحفي تلفزيوني ومصور، عندما أطلقت أعيرة نارية يوم الثلاثاء في شمالي هندوراس، حسبما ذكرت قناة 45 تي في.
وتعرض الصحفي جيرمان جيراردو فاليسيو في عيد ميلاده الحادي والأربعين أثناء قيادته سيارته، مع زميله في العمل بمدينة لا سييبا /نحو 400 كم شمالي تيجوسيجالبا على ساحل الكاريبي.
ويعمل كل من الصحفي والمصور لدى محطة "45 تي في" في هندوراس.
وتقع هندوراس في أمريكا الوسطى، فيما تشهد جرائم عنف وقتل في الأعوام الماضية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت حكومة هندوراس، حالة الطوارئ في سجون البلاد، واستبدلت سلطات السجون بمفوضية من الجيش تتولى إدارة السجون لمدة 6 أشهر في ظل ارتفاع حدة العنف بها.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول جريمة قتل صحفي بهندوراس خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.