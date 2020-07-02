شكرا لقرائتكم انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية.. طيران مجهول يقصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر في مدينة الرجبان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بسماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية.

كما أشارت المعلومات إلى أن سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليقاً للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية.

وأضافت أن طائرات مجهولة تقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد، مع استمرار تحليق الطيران فوق مناطق الجبل الغربي.

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يشار إلى أن هذه القاعدة تعد من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها نحو 50 كلم مربع، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين، أقامتها الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي، وتتسم بموقع استراتيجي هام بقربها من الحدود التونسية والجزائرية وكذلك من البحر المتوسط، وتتيح تنفيذ عمليات قتالية جوية ليس بنطاق العاصمة طرابلس فقط وإنما بكامل المنطقة الغربية وحتى وسط ليبيا.

في قاعدة الوطية (أرشيفية- فرانس برس)عناصر من فصائل الوفاق

وكانت تركيا وقعت اتفاقاً مثيراً للجدل نهاية شهر نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، يسمح لأنقرة بالاستحواذ على مناطق بحرية والاستفادة من موارد الطاقة، ومنذ ذلك الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق على البقاء في الحكم وتثبيت وجودها، من خلال دعمها عسكرياً بمختلف أنواع الأسلحة وبالمقاتلين الأجانب، وسياسياً ودبلوماسياً.

يذكر أن قوات الوفاق كانت سيطرت قبل فترة، على قاعدة الوطية الجوية.