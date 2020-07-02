السودان: تسجيل ٢٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ١٨ وفاة في ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٥٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٨ وفاة، فيما تم شفاء ٣٨١ حالة، وذلك خلال أيام السبت والأحد والاثنين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الخميس عن التقرير الوبائي للأيام الثلاثة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٤٧ إصابة في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٤٦٨ عينة، خلال الأيام الثلاثة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٥٧٣ حالة، بينها ٦٠٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٦٠٦ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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