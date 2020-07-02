قرابة 53 ألف حالة.. حصيلة مأساوية في أمريكا للإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت نحو 52.898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي.

وارتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2.7 مليون.

وسجلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128.028.

ووجد تحليل أجرته رويترز أن ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصدرت الزيادة وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر.