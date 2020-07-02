اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة الفيزياء، سادس أيام امتحانات نهاية العام، التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذا العام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ.

وأكد أن الأزهر أخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب، مبينًا أنه يتم تعقيم اللجان منذ 10 أيام بشكل يومي، موضحًا أنه تم تجهيز زجاجة جل وكحول لكل طالب، كما أن عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لن يتجاوز 12 طالبًا بأي حال من الأحوال.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في الأخذ بالاحتياطات، مطالبا الطلاب وأولياء أمورهم بعدم القلق أو الخوف، لأن مستقبل أولادهم في أيد أمينة وهي من أهم أولوياتنا.