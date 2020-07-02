48 ساعة وينتهي الحجز.. تعرف على التفاصيل النهائية للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، أنه خلال أول أسبوع من بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ13، تم بيع 9825 كراسة شروط لحجز هذه الوحدات السكنية بجانب قيام 1965 مواطنًا بسداد مقدمات الحجز.

وبدأ الحجز يوم 14 يونيو الماضي ويستمر حتى السبت المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، فعدد الكراسات الشروط التي تم سحبها وسداد مقدمات الحجز قليل جدا مقارنة بعدد الشقق المطروحة للحجز والتي وصلت لـ36 ألف شقة، وخلال الـ48 ساعة المقبلة سينتهي سحب الكراسات والتقديم الإلكتروني لحجز شقق الإعلان الـ13.

ويمكن معرفة تفاصيل الحجز والتي جاءت على النحو التالي:

تتواجد لشقق في 10 محافظات تشمل (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح)، على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، الأول 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

ويتم التقديم عن طريق مكاتب البريد، حيث يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

ويجري سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، وسداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

وللتقديم في المشروع لابد من توافر الشروط التالية:

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- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقة أو أرض.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وشملت الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل، بالنسبة للأعمال الحرة لابد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، ووصل مرافق كهرباء أو غاز أو مياه، وإذا كان المتقدم متزوج لابد من تقديم صورة الرقم القومي للزوجة، ومفردات مرتب للزوجة إذا كانت تعمل، وقسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال.

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