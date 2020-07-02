كورونا يضرب أمريكا بقوة.. أكثر من 52 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت نحو 52.898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الأربعاء، وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2.7 مليون.

وسجلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128.028.

ووجد تحليل أجرته رويترز أن ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصدرت الزيادة وكانت

ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر.

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وتشكل الولايات المتحدة 4 بالمئة من سكان العالم، إلا أنعدد الإصابات والوفيات لديها يمثل حوالي 25 بالمئة من الإجمالي

العالمي.

وشرع حكام الولايات الأميركية الأشد تضررا من عودة الإصابات إلى الزيادة في وقف أو إلغاء إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتصدرها كاليفورنيا، أكثر الولايات سكانا.

وانتقل المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة من الشمال الشرقي إلى كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو في الغرب إلى جانب تكساس وفلوريدا وجورجيا.

وتجاوزت تكساس، الأربعاء، الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات لديها بعدما رصدت 8076 إصابة جديدة، بينما سجلت ساوث كارولاينا 24 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد أيضا في يوم واحد بالولاية، فيما سجلت تنيسي وألاسكا مستويات قياسية جديدة أيضا في عدد الإصابات اليومية.