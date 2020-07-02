سفارة كندا بالرباط تنظم رحلة لعودة مواطنيها العالقين بالمغرب يوم السبت مقابل 7500 درهم

أشعرت سفارة كندا بالعاصمة الرباط مواطنيها العالقين بالمغرب نتيجة إغلاق الحدود بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” بتاريخ الرحلة الخاصة، التي ستنطلق من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم السبت المقبل بداية من الثامنة صباحا في اتجاه مونتريال.

وكشف مصدر مطلع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الرحلة في اتجاه كندا ستؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، مشددا في السياق ذاته على كون الرحلة لن تكون مجانية، وأن المسافرين مطالبين بأداء ثمن التذكرة المحدد في 7500 درهم.

وشدد المصدر ذاته على كون الرحلة خاصة فقط بالمواطنين الكنديين، وكذا المغاربة المقيمين في كندا، مبرزا أن التوفر على كمامة إلزامي قبل صعود الطائرة، وأن جميع المسافرين سيخضعون للحجر الصحي بمجرد الوصول إلى كندا.