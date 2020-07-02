المسلسل التركي “الوعد” يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في المغرب

كشفت التصنيفات الأخيرة، التي يشرف مركز القياس “سيوميد”، اليوم الأربعاء، تفوق المسلسل التركي “الوعد”، والمسلسل المغربي “قضية العمر”، على باقي برامج القنوات الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.

وتفوق المسلسل التركي “الوعد” في تصنيف برامج القناة الثانية، أما المسلسل المغربي” قضية العمر”، فكان الأكثر مشاهدة في القناة الأولى، حسب الأرقام المسجلة في الأسبوع الممتد من 23 يونيو إلى 30 منه.

وتصدرت برامج القناة الثانية، في الأسبوع الممتد من 17 يونيو الجاري إلى 23 منه، الرتب الـ5 الأولى في تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة، من جديد، إذ حل مسلسل “الوعد” في المرتبة الأولى بـ8.29 مليون مشاهد، متبوعا بالمسلسل التركي “فرصة ثانية”، الذي حقق 7.98 مليون مشاهد، ثم “حب أبيض وأسود” ب 6.18 مليون مشاهدة، متبوعا بمجلة “أسئلة عن كورونا” 5.64 مليون مشاهد، وأخيرا برنامج “جزيرة الكنز” 5.60مليون مشاهد.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى ب 4.29 مليون مشاهد، متبوعا بـ”الدنيا دوارة” 3.03 مليون مشاهد، ثم “حالة الطقس” بـ2.65 مليون مشاهد، يليها برنامج “ستاند أب” ب2. 94 مليون مشاهد، ثم برنامج مداولة خامسا في تصنيف الأولى ب 2.83 مليون مشاهد.

يذكر أن برامج القنوات الخاصة وقناة “ميدي 1 تيفي” غير مدرجة في التصنيف، الذي يشرف عليه بشكل أسبوعي مركز قياس نسب المشاهدة “سيوميد”.