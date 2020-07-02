القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن على رموز نظام بوتفليقة.. من بينهم سلال وأويحيى

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكمه على رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالسجن 12 سنة في قضايا متعلقة بالفساد.

ووجه القضاء الجزائري اليوم كذلك، أحكام عدة على وزراء ورجال أعمال سابقين، أبرزها الحكم بحق رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال السابق، علي حداد بالسجن 18 عاما، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، فضلا عن مصادرة أملاكه.

حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، تمت متابعتهم بتهم “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين” و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”، وعلق دفاعهم على الحكم باعتباره “ذو طابع سياسي بارز”.

يشار إلى أنه منذ استقالة بوتفليقة في 2 من أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.