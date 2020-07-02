شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك ترتفع وتتجاوز إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 5681 إصابة جديدة بفيروس كورونا و741 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألفا و770 والوفيات إلى 28510 حالات.

وبذلك يتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في المكسيك نظيره في إسبانيا التي بلغ إجمالي عدد المتوفين لديها أمس الأربعاء 28363 وفقا لإحصاء أعدته رويترز.