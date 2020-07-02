شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد العمليات الإرهابية فى مصر خلال 7 سنوات 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية حجم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ عزل محمد مرسى عن السلطة فى ٢٠١٣ وحتى نهاية عام ٢٠١٩ .

وفيما يلى أهم الأرقام التى وردت فيها:

١- 39 هجومًا إرهابيًا فى شمال سيناء وحدها خلال أسبوعين من عزل محمد مرسى عن السلطة.

٢- ٢٢٢ عملية ارهابية فى عام 2014 كان أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس.

٣- 594 عملية إرهابية خلال عام 2015 ، كان من أبرزها هجوم 1 يوليو والذى يعد الهجوم الأكبر والأعنف منذ ظهور الإرهاب فى سيناء وحتى الآن، وأفشلت الخطة الأمنية المحكمة ومهارة المقاتلين المصريين خطط التنظيم للسيطرة على الشيخ زويد.

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٤- تراجعت العمليات الإرهابية بعد فشل عملية ١ يوليو إلى إلى 199 عملية، عام ٢٠١٦.

٥- 50 عملية إرهابية عام 2017 كان ابرزها الهجوم الدموى على مسجد الروضة ببئر العبد

٦- شهد عام 2018 8 عمليات إرهابية.

٧- لم يشهد عام ٢٠١٩ سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذى أدى لاستشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرون، والتفجير الانتحارى الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر .