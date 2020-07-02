محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية جنوب غرب طرابلس.
وقال مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية".
وأشار إلى أن "طيرانا مجهولا يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران فوق مناطق الجبل الغربي".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) أن قواتها انتزعت قاعدة الوطية الجوية من قبضة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية غربي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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