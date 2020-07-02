محافظ كفر الشيخ يبحث تعديل أسعار تصالح المباني المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مذكرة تتضمن بحث أسعار التصالح عن المباني المخالفة، إلى اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس اللجنة العليا لمنظومة التصالح في المباني، وذلك بعد ثبوت المغالاة في الأسعار الحالية للتصالح، قياسا بأسعار المحافظات الأخرى.

وكان المحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، تقدم بمذكرة رسمية إلى محافظ كفر الشيخ، تحتوى على شكوى أصحاب العقارات المخالفة، بخصوص تقديرات سعر المتر الحالية التي جرى إقرارها بشأن التصالح في المباني المخالفة، في محافظة كفر الشيخ، ومدينة دسوق تحديدا ما تعد مغالاة بالقياس عن مثيلاتها في المحافظات الأخرى.

وكشفت مذكرة عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وقلين، لمحافظ كفر الشيخ، عن الأسعار الحالية المحددة للمتر للمباني المخالفة، فاقت الغرامات المنصوص عليها في محاضر البناء، ما أدى إلى عدم تحقيق الهدف من قانون التصالح، وعزوف أصحاب المباني المخالفة للتقدم بالتصالح بخصوص ذلك